Gündem Yunanistanın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları İHAlar görüntüledi
MUĞLA

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları İHA'lar görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile tespit edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Yunanistanın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları İHAlar görüntüledi
MSB düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilişinin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar böyle görüntülendi
OYNAT 00:59
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar böyle görüntülendi
Yunanistan Sahil Güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun-Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi. Geri itilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından kurtarıldı.

Açıklamada, "Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş ve düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
GÜNDEM
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
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Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

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