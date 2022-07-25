Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları İHA'lar görüntüledi

Dünya

Kaliforniya’da orman yangını: 3 bin 271 yapı tehdit altında

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınında 15 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 10 yapının harap olduğu ve 3 bin 271 yapının da tehdit altında olduğu belirtildi.