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İZMİR

Yunanistan'ın ittiği 49 göçmen daha kurtarıldı

Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 49 düzensiz göçmen, İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Yunanistanın ittiği 49 göçmen daha kurtarıldı
Yunanistan'ın ittiği göçmenler kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül saat 12.20 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 13 Eylül saat 07.35 sıralarında da, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kendi imkanlarıyla karaya çıkmışlar

Öte yandan Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yapılan çalışmada Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 4 düzensiz göçmen olduğu bilgisi edinildi. Kendi imkanlarıyla adaya çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenler, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 49 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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