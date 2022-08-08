Gündem Yunanistanın ölüme ittiği 136 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
İZMİR

Yunanistan'ın ölüme ittiği 136 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Yunanistanın ölüme ittiği 136 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme ittiği 136 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

  • Ekipler, Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 5 can salı ve lastik bottaki 136 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Dikili ilçesi açıklarında 7 Ağustos'ta lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

  • Ekiplerce, hareketli lastik bottaki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan 174 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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