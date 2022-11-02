Gündem Yunanistanın ölüme ittiği 78 göçmeni yine Türkiye kurtardı
İZMİR

Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmeni yine Türkiye kurtardı

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmeni yine Türkiye kurtardı
Ege Denizi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 07.35 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 08.00’da ise Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı.

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Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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