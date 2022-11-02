Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmeni yine Türkiye kurtardı

Ekonomi

Türkiye tarımda net ihracatçı: 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin en fazla gıda maddesi ithal eden ülke olduğu iddialarını rakamlarla çürüttü. Türkiye’nin tarımda net ihracatçı ülke olduğunu belirten Kirişci, 2021’de 25 milyar dolar ihracatla 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini ifade etti.