|
Gündem

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 159 göçmeni Türkiye kurtardı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 159 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak geri gönderme merkezine gönderildi.

09:19 - 21/02/2024 Çarşamba
Diğer
İzmir
İzmir

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor. Ülkeye yasa dışı yollardan girmek isteyen kaçak göçmenler tespit edilerek yakalanıyor. Son olarak düzensiz göçmenler İzmir'de tespit edildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ile Karaburun ilçeleri açıklarında mahsur kalan göçmenlerin olduğunu belirledi.



Yunanistan tarafından ölüme terk edildiler


Bölgeye doğru hareket geçen ekipler, göçmenlerin bindikleri botun Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiğini tespit etti.


Ekipler, ölüme terk edilen 57'si çocuk olmak üzere toplamda 159 kaçak göçmeni kurtardı.


Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.






#Yunanistan
#göçmen
#İzmir
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son Dakika Deprem Haberleri: 21 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi