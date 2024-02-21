Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 159 göçmeni Türkiye kurtardı

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele devam ediyor. Ülkeye yasa dışı yollardan girmek isteyen kaçak göçmenler tespit edilerek yakalanıyor. Son olarak düzensiz göçmenler İzmir'de tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ile Karaburun ilçeleri açıklarında mahsur kalan göçmenlerin olduğunu belirledi.
Yunanistan tarafından ölüme terk edildiler
Bölgeye doğru hareket geçen ekipler, göçmenlerin bindikleri botun Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiğini tespit etti.
Ekipler, ölüme terk edilen 57'si çocuk olmak üzere toplamda 159 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.