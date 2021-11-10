Gündem Yunanistanın yalanına İçişlerinden videolu cevap Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
ANKARA

Yunanistan'ın yalanına İçişleri'nden videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta

Yunanistan tarafından Türkiye'ye yönelik yalan ve iftiralarla dolu saldırı girişimine, Türkiye'den çok sert bir tepki geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Aynada gördüklerinizi Türkiye’ye yakıştırmaktan vazgeçin. Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistanın yalanına İçişlerinden videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
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Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulunuldu. Yunanistan'ın asılsız iddialarına İçişleri'nden çok sert tepki geldi.

'AYNADA GÖRDÜKLERİNİZİ TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRMAKTAN VAZGEÇİN'


İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye "korsan devlet" suçlamasında bulunmuş. Lütfen; Aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!" ifadelerini kullanarak videolu bir basın açıklaması yayınladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ASILSIZ İDDİALARDA BULUNULDU

"Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulunulmuştur.

Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 54 kaçak göçmenin imdadına Türk Sahil Güvenliği yetişti
GÜNDEM
Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 54 kaçak göçmenin imdadına Türk Sahil Güvenliği yetişti

TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLDİ

09 Kasım 2021 tarihinde yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak:

Saat 09.00’da İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan karasularında 1 adet düzensiz göçmen botu olduğu ve bahse konu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı
DÜNYA
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı

TÜRK SAHİL GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDI

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılmıştır.

MANEVRALARLA ENGELLENDİ

Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk karasularını ihlal etmeleri Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralar ile engellenmiştir.

Yunan tarafının Türk karasularına ittiği 31 göçmen kurtarıldı
GÜNDEM
Yunan tarafının Türk karasularına ittiği 31 göçmen kurtarıldı

YUNANİSTAN'IN YAYINLADIĞI FOTOĞRAF ESKİ

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 02 Nisan 2021 tarihinde de kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı aşağıda daha önce yayınlanan haber linkinden de anlaşılmaktadır.

https://www.amerikaninsesi.com...

Yunanistan'ın ittiği 49 göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın ittiği 49 göçmen daha kurtarıldı

Olaya ilişkin video aşağıdaki linkte sunulmuştur.


Düzensiz göçmenlerin geri itildiği olaya ilişkin video için tıklayınız.

  • Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmektedir.

Yunanistan'ın ittiği 28 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın ittiği 28 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

İNSANLIK DIŞI MUAMELELERİ DÜNYA BASININDA

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen Yunanistan unsurlarının Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darp edildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk karasularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur.

  • Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır.

Yunanistan'ın ölüme ittiği 108 göçmen daha kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan'ın ölüme ittiği 108 göçmen daha kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği bin 541 kaçak göçmen kurtarıldı
FOTOĞRAF 8
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdürüyor.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, son 9 ayda düzenlenen 43 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1541 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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Yunanistan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak, Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler kurtarılırken, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor.
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Burada sağlık kontrolleri ve işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor.
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Yunanistan'ın geri ittiği bin 541 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde, göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 9 ayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 1541 kaçak göçmeni kurtardı.


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