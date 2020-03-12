Yunanistan'ın zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyor

Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisi bölgede görev yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisi bölgede görev yapıyor.

Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren ve 24 saat esasına göre çalışan özel harekat polisleri, geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.

Amfibiler hem karada hem suda

Hem karada hem de suda görev yapabilen amfibi devriyeleri de önlerindeki her türlü engeli aşarak sınırdaki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

GÜNDEM Yunan askerlerinden sınırda akılalmaz yöntem: Gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' kullanıyorlar

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.