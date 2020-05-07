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Gündem Yunanlar itti, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
AYDİN

Yunanlar itti, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Yunanlıların göçmenlere yaptığı zulmün sonu gelmiyor. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan ve Yunanistan tarafından Türk kara sularına sürüklenen düzensiz göçmenleri kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Göçmenleri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Göçmenleri Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan ve adalara daha önce geçiş yapan göçmenleri, hurda durumda olan ve deniz üzerinde hareket edemeyen motorsuz can salları ile sürükleyerek, Türk kara sularına getiriyor. Türk kara sularına bırakılan göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişiyor.

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Türk kara sularına itiyorlar

Aydın'ın Didim ilçesi Dip Burnu açıklarında, 29 Nisan'da yaşanan en son olayda, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salındaki 16 Suriye, 2 Filistin, 2 Mısır, 1 Libya ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.

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Ölümün kıyısından kurtardılar

Yine mart ve nisan aylarında, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından can salları ile Türk Kara sularına sürüklenen toplam 170 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri sayesinde ölümün kıyısından dönen düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından nasıl ölüme terk edildiklerini anlatıyor.

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