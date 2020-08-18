Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yunanlılar ölüme terk etti Türk sahil ekipleri kurtardı
İZMİR

Yunanlılar ölüme terk etti Türk sahil ekipleri kurtardı

Yunanlılar ölüme terk etti Türk sahil ekipleri kurtardı

İzmir’in Foça ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek sürüklenmeye bırakılan ve adeta ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisindeki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.

Haber Merkezi İHA
125 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
125 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında önceki gece can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

125 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Aslan Burnu açıklarında önceki gün öğle saatlerinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek sürüklenmeye bırakılan ve adeta ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisindeki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.

125 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yeni salgınlara yol açabilir: Bilim insanlarından o konuda kritik uyarı geldi
DÜNYA
Yeni salgınlara yol açabilir: Bilim insanlarından o konuda kritik uyarı geldi
Abone Ol Google News
Esrarengiz cinayetin katili yakalandı

Esrarengiz cinayetin katili yakalandı

Foseptik çukurunda elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu.
40 ilde FETÖ operasyonu

40 ilde FETÖ operasyonu

​54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
15 Temmuzu biliyordu

15 Temmuz'u biliyordu

Biden FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarına konu olmuş.
İsrail BAE'ye<br>silah yığacak

İsrail BAE'ye
silah yığacak

​İsrail 23 milyar dolarlık savunma bütçesine göz dikti.
Aşiretler PKK'yı kovdu

Aşiretler PKK'yı kovdu

​Aşiretler 4 günde 3 köyü PKK'dan aldı.
Erdoğan ile<br>başa çıkamaz

Erdoğan ile
başa çıkamaz

Trump: ​Türkiye'nin dünya çapında satranç oyuncusu bir lideri var.

O casusları<br>Dahlan gönderdi

O casusları
Dahlan gönderdi

​BAE'nin casuslarına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı.
Oğlum gelse<br>bile kalkmam

Oğlum gelse
bile kalkmam

​HDP binası önündeki evlat nöbeti aylardır devam ediyor.
Yeni salgınlara<br>yol açabilir

Yeni salgınlara
yol açabilir

​Bilim insanlarından o konuda kritik uyarı geldi.
Türkiye'nin 'benim'<br>dediği markalar

Türkiye'nin 'benim'
dediği markalar

​Dondurma ve çikolata sektöründe güven duyulan firmalar belli oldu.
İkinci baro<br>için ilk adım

İkinci baro
için ilk adım

​İki bin imzaya ulaşılınca genel kurula gidilecek.
Sporculara müjde

Sporculara müjde

​Başarılı sporcuya özel okul ücretsiz.
Bir ilde daha <br>yeniden kısıtlama

Bir ilde daha
yeniden kısıtlama

​Valilikten yazılı açıklama yapıldı.
Evcil köpekleri toplayın!

Evcil köpekleri toplayın!

Kuzey Kore'de hayvan sahipleri endişeli.
Yayılım ağır hasta <br>sayısını artırıyor

Yayılım ağır hasta
sayısını artırıyor

​Bakan Koca son 24 saatin bilançosunu açıkladı.
Ankara'da<br>yeniden kısıtlama

Ankara'da
yeniden kısıtlama

​Valilik alınan 9 kararı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.