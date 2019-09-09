Gündem Yunanlılar sizi batıracak
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Yunanlılar sizi batıracak

Suriyelilerin çoğunluğunu oluşturduğu mülteciler, Türkiye üzerinden Ege Denizi’ne açılarak botlarla Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya gitmeye çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Ege Denizi’nde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı askerler ise bu göç yolunun önünü kesmek ve olası can kayıplarına karşı her gün mücadele ediyor. Sosyal medyada mülteci botundan çekilen ve paylaşılan görüntülerde Sahil Güvenlik askerlerinin, bota sopalarla vurduğu ve batırmaya çalışıldığı iddia edildi. Ancak, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın botundan çekilen ve seslerin net duyulduğu videoda ise; görevli askerlerimizin “Gitmeyin, motoru durdurun. Yunanlılar batıracak sizi” dediği duyuluyor.

DURDURMAK İSTEDİLER

  • Komutanlıktan yapılan açıklamada da, görülen sopalarla botun batırılmaya değil durdurulmaya çalışıldığı belirtildi.

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