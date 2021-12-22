“Yunus Emre” Çarşamba'da anılıyor

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü olması vesilesiyle Çarşamba Belediyesi tarafından, Cemil Şensoy Kültür Merkezinde ‘Yunus Emre’yi Anma Programı’ düzenleniyor. İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan programda “Aşkın Aldı Benden Beni” tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak.

2021 yılının, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi sebebiyle düzenlenen program 28 Aralık Salı günü ücretsiz olarak gerçekleşecek. Programın ilk oturumu saat 11.00’de öğrencilere, saat 19.00’da yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

“Yunus Emre’yi anıyoruz”

“Yunus Emre’yi Anma Programına dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Anadolu’da yetişmiş şairlerimiz ve mutasavvıflarımızın öncülerinden olan Yunus Emre, fikirleri ve şiirleriyle müstesna bir yere sahip olmuştur. Yunus Emre, kültürel tarihimizin büyük bir mirasıdır, onun şiirlerine, onun bize kattıklarına sahip çıkmak bizim görevimizdir. Yaşadığı dönemde Anadolu’yu bir irfan yuvasına dönüştüren Yunus Emre, fikirleriyle tüm dünyaya sevgi aşılamıştır. Onun sözleri sevgiye, barışa, hoşgörüye çağırır.

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Kendi deyişiyle, “Gönüller yapmaya” gelmiştir o dünyaya.

Anadolu coğrafyasını aşarak evrenseli yakalamış, her dönemde her devirde önemli bir yere sahip olmuştur. Biz de Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı olması hasebiyle “Yunus Emre’yi Anma Programı” düzenliyoruz. Programımız iki oturumdan oluşacak ve katılan herkese Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler kitabını hediye edeceğiz. Gençlerimizi, öğrencilerimizi, büyüklerimizi Yunus Emre’nin fikirleri, şiirleriyle buluşturmuş olacağız. Çarşamba’mızda bu tarz faaliyetlere öncelik vermeye devam ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi 28 Aralık Salı akşamı, Cemil Şensoy Kültür Merkezimizde saat 19.00’da gerçekleşecek programımıza bekleriz” diye konuştu.