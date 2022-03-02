Gündem Yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar, sağanak ve fırtına bekleniyor
ANKARA

Yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar, sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar, sağanak ve fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun doğusu (Nevşehir, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas) ile Orta Karadeniz'in yüksek kesimlerinde (Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun) kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

Batı Karadeniz'de bu gece saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen kar yağışlarının cuma günü ilk saatlere kadar Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop illerinin 200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) olacağı ifade edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak uyarısı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini artırması beklenen sağanak yağışların Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olacağı uyarısı yapıldı.

Yağışların yarın 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, zamanla kar yağışının 1000 metre üzeri yerlerde de etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kgm²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kgm²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
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Meteorolojinin yayınladığı hava durumu raporuna göre, bazı illerde yoğun kar görülecek.<br>37 ilde beklenen kar, bugünden gününden itibaren etkisini artıracak. İşte yağış beklenen iller...
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Afyonkarahisar<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Ağrı<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Amasya<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur
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Ankara<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Aksaray<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
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Ardahan<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Artvin<br><br>Cuma: Karla karışık yağmur<br>Pazar: Kar yağışlı
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Bayburt<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Bilecik<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmurlu<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Bitlis<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Bolu<br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Burdur<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Çankırı<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Çorum<br><br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı
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Erzincan<br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı
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Erzurum<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Eskişehir<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Gümüşhane<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Hakkari<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Isparta<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Karabük<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Karaman<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Kars<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Kastamonu<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Kayseri<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
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Kırıkkale<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Title
Kırşehir<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Konya<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Kütahya<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Muş<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Nevşehir<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
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Niğde<br><br>Perşembe: Kar yağışlı
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Sivas<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Tokat<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur
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Uşak<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
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Van<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Yozgat<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı
Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, birçok ile kar yağışı geliyor ve cumartesi gününe kadar sürecek. İşte kar yağışının beklendiği iller...


Bazı bölgeler rüzgar ve fırtınadan etkilenecek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70, yüksek kesimlerde 80 km/saat) beklendiği aktarıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, buzlanma, don, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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