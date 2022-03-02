Yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar, sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun doğusu (Nevşehir, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas) ile Orta Karadeniz'in yüksek kesimlerinde (Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun) kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

Batı Karadeniz'de bu gece saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen kar yağışlarının cuma günü ilk saatlere kadar Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop illerinin 200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) olacağı ifade edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak uyarısı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini artırması beklenen sağanak yağışların Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olacağı uyarısı yapıldı.

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Yağışların yarın 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, zamanla kar yağışının 1000 metre üzeri yerlerde de etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

FOTOĞRAF 40 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kgm²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kgm²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Meteorolojinin yayınladığı hava durumu raporuna göre, bazı illerde yoğun kar görülecek.<br>37 ilde beklenen kar, bugünden gününden itibaren etkisini artıracak. İşte yağış beklenen iller... Afyonkarahisar<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Ağrı<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Amasya<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur Ankara<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Aksaray<br><br>Perşembe: Kar yağışlı Ardahan<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Artvin<br><br>Cuma: Karla karışık yağmur<br>Pazar: Kar yağışlı Bayburt<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Bilecik<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmurlu<br>Perşembe: Kar yağışlı Bitlis<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Bolu<br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Burdur<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Çankırı<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Çorum<br><br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı Erzincan<br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı Erzurum<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Eskişehir<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Gümüşhane<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Hakkari<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Isparta<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Karabük<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Karaman<br>Perşembe: Kar yağışlı Kars<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Kastamonu<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Kayseri<br><br>Perşembe: Kar yağışlı Kırıkkale<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Kırşehir<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Konya<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Kütahya<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Muş<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Nevşehir<br><br>Perşembe: Kar yağışlı Niğde<br><br>Perşembe: Kar yağışlı Sivas<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur<br>Perşembe: Kar yağışlı Tokat<br><br>Çarşamba: Karla karışık yağmur Uşak<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Van<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmur<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Kar yağışlı Yozgat<br><br>Çarşamba: Kar yağışlı<br>Perşembe: Kar yağışlı Yoğun kar yağışına dikkat: İşte yağış beklenen 37 il Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, birçok ile kar yağışı geliyor ve cumartesi gününe kadar sürecek. İşte kar yağışının beklendiği iller...

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Bazı bölgeler rüzgar ve fırtınadan etkilenecek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70, yüksek kesimlerde 80 km/saat) beklendiği aktarıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, buzlanma, don, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.