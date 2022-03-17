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İSTANBUL

Yurdun birçok bölgesi yarından itibaren kuvvetli kar yağışının etkisine girecek

Yarından itibaren Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri hariç yurdun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Yurdun birçok bölgesi yarından itibaren kuvvetli kar yağışının etkisine girecek
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Yarından itibaren Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri hariç yurdun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, Türkiye'nin bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kar yağışlarının yarından itibaren artacağını belirten Yağan, "Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri haricindeki tüm yurt yarın kar yağışlı olacak. Yarın Trakya'da, özellikle İstanbul kesiminde yer yer kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız. Bununla birlikte Marmara'nın güneyinden Bolu, Kastamonu ve Sinop'a kadar uzanan hatta, yani Batı Karadeniz kesiminde yarın kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız." dedi.

Yağan, Ankara'da ve ülkenin iç kesimlerinde de kar yağışının beklendiğini ancak Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki kadar yoğun olmayacağını dile getirerek, "Yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da Bitlis, Muş, Elazığ ve Hakkari'ye uzanan hatta, Malatya'nın kuzeyinde de kar yağışlarının yoğun ve kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz." bilgisini verdi.

Yine kar geliyor: Meteorolojiden 69 ile kar uyarısı
FOTOĞRAF 72
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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
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Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.
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Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.<br><br>Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Adıyaman <br><br>Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu
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Afyonkarahisar<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
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Aksaray<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
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Ağrı<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Amasya<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
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Ankara <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Ardahan<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Artvin<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Balıkesir<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Bartın<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Batman<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu
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Bayburt<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Bilecik<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Bingöl<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
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Bitlis<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Bolu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Burdur<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>
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Bursa<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Çanakkale<br><br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Çankırı<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Çorum<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
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Diyarbakır<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı
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Düzce<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Edirne<br><br>Cumartesi: Kar yağışlı
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Elazığ<br><br>Perşembe, cuma: Kar yağışlı
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Erzincan <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Erzurum<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
Title
Eskişehir<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Gaziantep<br><br>Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu
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Giresun <br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Gümüşhane <br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Hakkari <br><br>Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Iğdır<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
Title
Isparta<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>
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İstanbul <br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Karaman <br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
Title
Kars <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Kastamonu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Kayseri<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı<br>
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Kırklareli<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Kırıkkale<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Kırşehir<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Kocaeli<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Konya<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
Title
Kütahya <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Kahramanmaraş<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu
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Karabük<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Malatya<br><br>Perşembe, cuma: Kar yağışlı
Title
Mardin<br><br>Cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu
Title
Muş<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Nevşehir<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
Title
Niğde<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
Title
Ordu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
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Rize<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Sakarya<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Samsun<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi: Kar yağışlı
Title
Siirt<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
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Sinop<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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Sivas<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
Title
Şırnak<br><br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
Title
Tekirdağ<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Tokat<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı<br>
Title
Trabzon<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Tunceli<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Uşak<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Title
Van<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Yalova<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Yozgat<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
Title
Zonguldak<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br>
Yine kar geliyor: Meteorolojiden 69 ile kar uyarısı
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre 17 Mart Perşembe gününden itibaren (bugün) soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte bu hafta yağışın beklendiği iller.


Cumartesi İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağına ilişkin tahminleri paylaşan Yağan, şöyle devam etti:

  • "Cumartesi günü özellikle İstanbul'da kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde vatandaşların buna göre tedbir almalarını istiyoruz. Kar yağışları Batı Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Marmara'nın güneyinde de devam edecek. Cumartesi Ankara'da da karla karışık yağmur beklentimiz var. Doğu bölgelerimizde de kar yağışı görülecek. Hem cuma hem de cumartesi Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde çok yoğun kar yağışları bekliyoruz."

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kar yağışının pazar öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor

Yağan, İstanbul'da yağışların etkisini pazar günü öğle saatlerine kadar sürdürmesinin beklendiğini aktararak, "Pazar günü öğleden sonra yağışlar İstanbul'da etkisini kaybedecek. Batı Karadeniz'de devam edecek ama havanın kısmen ısındığını göreceğiz. İç Anadolu'nun güneyi ve İzmir'de yağmurlar göreceğiz. Doğu kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de kar yağışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada son 40 yılın en yoğun kar yağışlarının görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yağan, vatandaşlardan bu konularda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Yüksel Yağan, özellikle Marmara bölgesinde yarın ve hafta sonu yolculuk planı yapanlara uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

  • "Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarını yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalarını, valiliklerimizin alacağı kararlara göre planlama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara-İstanbul arasında, Bolu-Düzce kesiminde seyahat edecek vatandaşlarımızın tedbirli olarak yola çıkmasını öneriyoruz. Gerekmedikçe cumartesi günü vatandaşlarımızın evde kalmalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşların valiliklerimizin, yetkililerin uyarılarına kulak vermelerini istiyoruz. İstanbul genelinde önümüzdeki 2-3 günlük süreçte sıcaklığın en fazla 3 dereceye kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da oldukça soğuk bir hava demek, vatandaşlarımızın da buna göre giyinmelerini, planlamalarını yapmalarını öneriyoruz."
Kar geliyor

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