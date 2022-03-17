Yurdun birçok bölgesi yarından itibaren kuvvetli kar yağışının etkisine girecek

Yarından itibaren Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri hariç yurdun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, Türkiye'nin bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kar yağışlarının yarından itibaren artacağını belirten Yağan, "Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri haricindeki tüm yurt yarın kar yağışlı olacak. Yarın Trakya'da, özellikle İstanbul kesiminde yer yer kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız. Bununla birlikte Marmara'nın güneyinden Bolu, Kastamonu ve Sinop'a kadar uzanan hatta, yani Batı Karadeniz kesiminde yarın kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız." dedi.

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Yağan, Ankara'da ve ülkenin iç kesimlerinde de kar yağışının beklendiğini ancak Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki kadar yoğun olmayacağını dile getirerek, "Yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da Bitlis, Muş, Elazığ ve Hakkari'ye uzanan hatta, Malatya'nın kuzeyinde de kar yağışlarının yoğun ve kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz." bilgisini verdi.

FOTOĞRAF 72 Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.<br><br>Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Adıyaman <br><br>Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu Afyonkarahisar<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı Aksaray<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı Ağrı<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Amasya<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br> Ankara <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Ardahan<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Artvin<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Balıkesir<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Bartın<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Batman<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu Bayburt<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Bilecik<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Bingöl<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı Bitlis<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Bolu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Burdur<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br> Bursa<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Çanakkale<br><br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı Çankırı<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Çorum<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br> Diyarbakır<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı Düzce<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Edirne<br><br>Cumartesi: Kar yağışlı Elazığ<br><br>Perşembe, cuma: Kar yağışlı Erzincan <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Erzurum<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br> Eskişehir<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Gaziantep<br><br>Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu Giresun <br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Gümüşhane <br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Hakkari <br><br>Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Iğdır<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br> Isparta<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br> İstanbul <br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı Karaman <br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı Kars <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Kastamonu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Kayseri<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı<br> Kırklareli<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Kırıkkale<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Kırşehir<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Kocaeli<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Konya<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı Kütahya <br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Kahramanmaraş<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu Karabük<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Malatya<br><br>Perşembe, cuma: Kar yağışlı Mardin<br><br>Cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu Muş<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Nevşehir<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı Niğde<br><br>Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı Ordu<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı Rize<br><br>Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Sakarya<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı Samsun<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi: Kar yağışlı Siirt<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu Sinop<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Sivas<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı Şırnak<br><br>Cuma: Kar yağışlı<br>Cumartesi: Karla karışık yağmurlu Tekirdağ<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı Tokat<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı<br> Trabzon<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu<br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Tunceli<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Uşak<br><br>Perşembe: Karla karışık yağmurlu Van<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Yalova<br><br>Cuma: Karla karışık yağmurlu<br>Cumartesi, pazar: Kar yağışlı Yozgat<br><br>Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı Zonguldak<br><br>Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı<br> Yine kar geliyor: Meteorolojiden 69 ile kar uyarısı Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre 17 Mart Perşembe gününden itibaren (bugün) soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18 Mart Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte bu hafta yağışın beklendiği iller.

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Cumartesi İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağına ilişkin tahminleri paylaşan Yağan, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü özellikle İstanbul'da kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde vatandaşların buna göre tedbir almalarını istiyoruz. Kar yağışları Batı Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Marmara'nın güneyinde de devam edecek. Cumartesi Ankara'da da karla karışık yağmur beklentimiz var. Doğu bölgelerimizde de kar yağışı görülecek. Hem cuma hem de cumartesi Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde çok yoğun kar yağışları bekliyoruz."

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kar yağışının pazar öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor

Yağan, İstanbul'da yağışların etkisini pazar günü öğle saatlerine kadar sürdürmesinin beklendiğini aktararak, "Pazar günü öğleden sonra yağışlar İstanbul'da etkisini kaybedecek. Batı Karadeniz'de devam edecek ama havanın kısmen ısındığını göreceğiz. İç Anadolu'nun güneyi ve İzmir'de yağmurlar göreceğiz. Doğu kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de kar yağışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada son 40 yılın en yoğun kar yağışlarının görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yağan, vatandaşlardan bu konularda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Yüksel Yağan, özellikle Marmara bölgesinde yarın ve hafta sonu yolculuk planı yapanlara uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti: