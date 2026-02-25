Yeni Şafak
Yurdun doğusu için kuvvetli kar uyarısı

14:2725/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
AA
Yetkililer, ulaşımda aksama ve don tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinin yükseklerinde kar yağışının etkili olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Bölgede beklenen yağışların yer yer yoğun (10-20 santimetre, yer yer 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü) şeklinde olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile buzlanma ve dona karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



