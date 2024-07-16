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Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

11:26 - 16/07/2024 Salı
AA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane'nin güney ve doğusuyla Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Erzurum
#Kars
#Ardahan
#Bayburt
#Gümüşhane
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