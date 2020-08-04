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3. SAYFA HAKKÂRİ

Yüreğimiz yandı: Eğitimcilerin pikniği faciaya döndü

Hakkari Yüksekova’da Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freni boşalınca şarampole yuvarlandı. Kazada 4’ü personel 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen 2’si memur, 1’i ücretli öğretmen, 1’i İŞKUR personeli ve 2’si sivilin isimleri şöyle: Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda, Aysun Er, Evin Yazgan ve Savaş Bayram.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı.
Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu 4’ü milli eğitim personeli 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah saatlerinde, Yüksekova’da meydana geldi. Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, içinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı.

Semra Varol (sol üst) Çimen Özçük (üst orta) Meryem Renda (sağ üst) Aysun Er (sol alt) Savaş Bayram (alt orta) Evin Yazgan (sağ alt)

ÖĞRETMENLERİ TAŞIYORDU

Kazada ilk belirlemelere göre, 4’ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama- kurtarma ekibi sevk edildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “Sabah 09.45 civarında üzücü bir haberle sarsıldık. Yüksekova ilçesindeki Cilo sat göllerine pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1’i ücretli öğretmen 1’i İŞKUR personelimiz, 2’si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun” dedi. Kazanın nedeninin araştırıldığını anlatan Akbıyık, “Cenazelerimizi bölgeden aldık. Yaralımız şu an hastanede gerekli müdahale yapılıyor.” diye konuştu

YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Feci kazada can veren vatandaşların naaşı Yüksekova Devlet Hastanesi’ne getirildi.

6 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastaneye gelen aileler ise uzun süre gözyaşı döktü. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da hastaneye gelerek, tedaviye alınan yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

İsimleri belli oldu

  • Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin ve yaralananların isimleri belirlendi. Feci kazada şoför Mustafa Nasıroğlu yaralanırken, araçta bulunan yolculardan Aysun Er, Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda, hayatını kaybetti.
  • KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜYMÜŞ
  • Ayrıca kazada yaralanan kişinin, minibüsün sürücüsü Mustafa Nasıroğlu olduğu da öğrenildi. Nasıroğlu'nun Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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