Gündem Yüreğir Belediye Meclisinden İsraile kınama Vandaldır,vahşidir, teröristtir
YEREL GÜNDEM

Yüreğir Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama: Vandaldır, vahşidir, teröristtir

Adana Yüreğir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüreğir Belediye Meclisinden İsraile kınama: Vandaldır, vahşidir, teröristtir
Yüreğir Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Yüreğir Belediyesi Mayıs ayı ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi, mecliste grubu bulunan partiler bir bildiri yayınlayarak Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

  • AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin Yüreğir Belediye Meclisi gruplarınca yayınlanan bildiride İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü katliamların şiddetle kınandığı belirtilerek, uluslararası tüm aktörler sorumluluk almaya davet edildi.

Yayımlanan bildiride “Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve kutsal mabedidir. Tüm Türkiye masum Filistin halkının yanındadır. İsrail’in bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü katliamları şiddetle kınıyoruz. Uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya davet ediyoruz. İsrail’in maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.

İsrail’in Filistin Mescidi Aksa’daki tutumu asla kabul edilemez

Müslüman Türk Milleti Kudüs’ün çiğnenmesine, mescitlerimizin silahların gölgesinde tutulmasına tahammül etmeyecektir. İsrail, mukaddesatımıza ve Müslümanların ibadet haklarına saldıracak kadar barbardır, vandaldır, vahşidir, teröristtir.” ifadelerine yer verildi.

Abone Ol Google News
İstanbul büyük panik

İstanbul büyük panik

Üç katlı binanın kolonları çatladı
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
İspanyol El Pais gazetesi: İsrail basını susturmaya çalışıyor

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

10 ilde kuvvetli<br> yağış bekliyor

10 ilde kuvvetli
yağış bekliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne sert eleştiri

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.