Gündem Yüreğir Belediyesi denetimleri artırdı, esnafa ve vatandaşa maske dağıttı
ADANA

​Yüreğir Belediyesi denetimleri artırdı, esnafa ve vatandaşa maske dağıttı

Yüreğir Belediyesi denetimleri artırdı, esnafa ve vatandaşa maske dağıttı

Yüreğir Belediyesi Zabıta ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçede kurulan pazarlarda denetimleri artırdı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla pazar esnafı ve alışverişe gelen tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tek tek pazar esnafını gezen zabıta ekipleri, vatandaşa ve esnafa maske dağıttı.
Tek tek pazar esnafını gezen zabıta ekipleri, vatandaşa ve esnafa maske dağıttı.

Türkiye'de resmi kaynaklara göre 81 ilin tamamında görülen koronavirüs ile mücadele kapsamında, pazarlarda da denetimleri artıran Yüreğir Belediyesi, belediyenin sağlık çalışanları ile bir taraftan alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, bir yandan da esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Tek tek pazar esnafını gezen zabıta ekipleri alışverişe gelen vatandaşları ürünlere dokunulmaması konusunda uyarmalarını istedi.

Yüreğir Belediyesi denetimleri artırdı.

Yapılan uygulamalarla ilgili bilgi veren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Küresel salgın koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bununla beraber ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçerler ile halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Kritik haftalardayız. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmasınlar." dedi.

Yüreğir Belediyesi esnafa ve vatandaşa maske dağıttı.

Sosyal mesafe kuralına uyulmasının da hatırlatıldığı uygulamalardan vatandaşlar da esnaf da memnuniyetlerini dile getirdi.

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