Gündem Yüreğir Belediyesi kurban pazarlarında denetimleri artırdı
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Yüreğir Belediyesi kurban pazarlarında denetimleri artırdı

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ilçede kurulan kurban satış noktalarında denetimlerini artırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüreğir Belediyesi kurban pazarlarında denetimleri artırdı
Yüreğir Belediyesi Kurban Pazarlarında Denetimleri Artırdı

Kurban Bayramı öncesi kurban satış noktalarında hareketlilik son günlerin yaklaşmasıyla birlikte başladı. Ülkenin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası olan kurban pazarlarında kurbanlık satışları devam ederken, Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler ise denetleme faaliyetlerini artırdı.

Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Yüreğir Belediyesi yetkilileri; “Kurulan kurban pazarında veteriner hekimlerimiz yaptıkları denetimlerde hayvanların kurbana elverişli olup olmadıklarını ve yaş kontrollerini yapıyorlar. Ayrıca hayvanların evrak kontrollerini de gerçekleştiriyorlar” dedi.

Yüreğir Belediyesi veteriner hekimleri kurban alırken hayvanların sağlıklı olmasına, gözlerine, ayaklarına, boynuzlarının kırık olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

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