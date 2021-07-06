Yüreğir’e Çukurova el sanatları müzesi ve uygulama atölyeleri kuruluyor

Proje kapsamında Yüregir Millet Bahçesi içinde Çukurova yöresine ait el sanatları ürünlerinin sergilendiği bir müze, el sanatlarının yapıldığı eğitim ve uygulama atölyeleri kurulacak.

‘Çukurova El Sanatları Müzesi ve Uygulama Atölyeleri’ projesi, ‘Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi’ projesi ile ilişkili olacak şekilde turizm destinasyon noktasının devamı ve tamamlayıcısı olacak.

Proje ile Çukurova yöresine ait ahşap, geleneksel ajur tekniği ile kuyumculuk, tekstil, seramik ve minyatüre dayalı el sanatları ürünleri sergilenecek, buraya gelen yerli halk ve yabancı turistlere el sanatları ürünlerinin uygulamalı yapılışı gösterilecek ve denemeleri yaptırılacak. Ayrıca satış yerinde ise ürünlerin tanıtım ve satışları yapılacak. Projenin bir diğer ortağı ise Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

REKLAM

Proje ile Yüreğir’in bir cazibe merkezi olacağını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Adana turizmine katkı sağlayacak, kültürel ve yöresel birikimimizi yansıtacak olan bu projenin Yüreğir'imiz ve Adana'mız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.