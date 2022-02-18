Gündem Yurt dışına kaçmaya çalışıyorlardı Sekizi FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı
İZMİR

Yurt dışına kaçmaya çalışıyorlardı: Sekizi FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 8 şüpheli ile aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Yurt dışına kaçmaya çalışıyorlardı: Sekizi FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı
Foto/arşiv

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Dalyan Mahallesi kıyısında, ellerinde çantayla bekleyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı.

Bir grubun da yine buradan kısa süre önce denize açıldığının öğrenilmesi üzerine durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de, tekneyi durdurarak içerisindeki 30 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde tekne içerisinde 11’i çocuk toplam 19 Türk vatandaşı olduğu tespit edilirken, 8 kişinin haklarında FETÖ soruşturması ya da davalar olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca, deniz kıyısında gözaltına alınan ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 3 şüpheli ile 8’i FETÖ şüphelisi toplam 33 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul'da zincirleme kaza: İki kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı
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Kaza, dün saat 22.40 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.
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Muharrem G. idaresindeki 34 EG 3409 plakalı kamyonet, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkarak yolcu almak için durağa yanaşan 34 HJ 3496 plakalı otobüse çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kamyonette sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Dört aracın karıştığı zincirleme kazada D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlardan yola akan yakıt ve yağ nedeniyle kumlama çalışması yapıldı.
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Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Selim Özkan, \"Birisi arkadan bana çarptı. Ben öndeki minibüse çarptım. Zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sadece kamyonetteki bayan biraz rahatsızdı. Ambulansla eşiyle birlikte hastaneye götürdüler. Kazadan dolayı biraz heyecan var bizde\" dedi.
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D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza 2 kişi araç içerisinde sıkıştı
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D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza 2 kişi araç içerisinde sıkıştı
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D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza 2 kişi araç içerisinde sıkıştı
İstanbul'da zincirleme kaza: İki kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı
İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkan kamyonet, duraktan yolcu almak için duran otobüse çarptı. Kazada, kamyonet içerisindeki 2 kişi araçta içerisinde sıkışarak yaralandı.

Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı
FOTOĞRAF 12
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı.
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Uygulamada 16 JG 112 plakalı otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, aracın uygulama noktasına gelmeden içinde bulunan 4 gencin sürücü değiştirmeye çalıştığını fark etti.
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Ekiplerin müdahalesi üzerine C.C.K., otomobili kullandığını kabul etti.
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Yaşı küçük olan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 liranın yanı sıra çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 lira da cezai işlem uygulandı.
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CEZAYI DUYAN ANNE, ÇAKARI BAŞINDA PARÇALADI <br>Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen C.C.K.'nın annesi Sultan K., cezai işlem uygulanan oğluna tepki gösterdi.
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Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğlunun başına vurarak parçaladı.
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Öfkeli kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı.
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Bu sırada annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, \"Lamba yanmıyordu anne\" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
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Otomobil ehliyetsiz sürücünün yakınlarına teslim edildi.
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Çakarlı lambayı ceza yiyen oğlunun başında parçaladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan yaşı küçük sürücüye cezai işlem uyguladı. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü C.C.K.'nın (16) annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını, oğlunun başına vurarak parçaladı.


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Çakarlı lambayı<br>başında parçaladı

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