Yurt dışına kaçmaya çalışıyorlardı: Sekizi FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Dalyan Mahallesi kıyısında, ellerinde çantayla bekleyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı.

Bir grubun da yine buradan kısa süre önce denize açıldığının öğrenilmesi üzerine durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de, tekneyi durdurarak içerisindeki 30 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde tekne içerisinde 11’i çocuk toplam 19 Türk vatandaşı olduğu tespit edilirken, 8 kişinin haklarında FETÖ soruşturması ya da davalar olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca, deniz kıyısında gözaltına alınan ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 3 şüpheli ile 8’i FETÖ şüphelisi toplam 33 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

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FOTOĞRAF 10 Kaza, dün saat 22.40 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Muharrem G. idaresindeki 34 EG 3409 plakalı kamyonet, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkarak yolcu almak için durağa yanaşan 34 HJ 3496 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlardan yola akan yakıt ve yağ nedeniyle kumlama çalışması yapıldı. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Selim Özkan, \"Birisi arkadan bana çarptı. Ben öndeki minibüse çarptım. Zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sadece kamyonetteki bayan biraz rahatsızdı. Ambulansla eşiyle birlikte hastaneye götürdüler. Kazadan dolayı biraz heyecan var bizde\" dedi. D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza 2 kişi araç içerisinde sıkıştı D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza 2 kişi araç içerisinde sıkıştı D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza 2 kişi araç içerisinde sıkıştı İstanbul'da zincirleme kaza: İki kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı İstanbul Kadıköy D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkan kamyonet, duraktan yolcu almak için duran otobüse çarptı. Kazada, kamyonet içerisindeki 2 kişi araçta içerisinde sıkışarak yaralandı.

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