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Yurt genelinde büyük denetim: 2,8 milyon araç denetlendi

Yurt genelinde büyük denetim: 2,8 milyon araç denetlendi

09:436/10/2024, Pazar
DHA
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535 bin 705 araca/sürücüye ceza kesildi.
535 bin 705 araca/sürücüye ceza kesildi.

Yurt genelinde okul/yaya geçitlerinde ve kavşaklarda yapılan trafik denetimlerinde 2,8 milyon araç denetlendi. 535 bin 705 araca/sürücüye işlem yapıldı.

2 milyon 823 bin 859 aracın emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 26 Eylül- 3 Ekim 2024 tarihleri arasında denetlendi.


Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı.


Hız ihlalinde bulunan 139 bin 98, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470, emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 535 bin 705 araca/sürücüye ceza kesildi.




#Trafik
#İstanbul
#denetim

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