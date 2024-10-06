Yurt genelinde büyük denetim: 2,8 milyon araç denetlendi

Bursa’da gece boyunca yapılan trafik denetimlerinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Polis ekipleri, kontrol noktasında bir aracı durdurduğunda, direksiyon başında ehliyetsiz bir sürücüyle karşılaştı. Yan koltukta oturan araç sahibi ise durumu kurtarmak için ilginç bir savunmalar yaparak bahaneler sıraladı. Araç sahibi, polisi görünce, “Az önce kaza yaptım o yüzden arkadaşıma verdim" dese de yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Polis ekipleri, hem ehliyetsiz sürücüye hem de araç sahibine ilgili maddeler uyarınca ceza kesti.