Yurt genelinde büyük denetim: 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri açıklandı.





Bu kapsamda, 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendi, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldı.





Hız ihlalinde bulunan 126 bin 597, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 925, emniyet kemeri kullanmayan 20 bin 376, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 421, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 788 olmak üzere diğerleriyle toplam 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldı.











