EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Yurt genelinde büyük denetim: 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldı

Yurt genelinde büyük denetim: 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldı

08:3222/09/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendi, 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri açıklandı.


Bu kapsamda, 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 aracın denetlendi, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 273 sürücüye işlem yapıldı.


Hız ihlalinde bulunan 126 bin 597, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 925, emniyet kemeri kullanmayan 20 bin 376, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 421, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 788 olmak üzere diğerleriyle toplam 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldı.




#trafik denetim
#İçişleri Bakanlığı
#sürücü

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Başarı duası: İşte sınavda kazanmak için okunacak etkili ve tesirli sınav duaları!