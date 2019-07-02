Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
İSTANBUL

2 Temmuz hava durumu tahmini - Meteoroloji'den son dakika sıcaklık uyarısı

Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 DERECE BİRDEN ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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