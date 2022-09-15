Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Gençlere yönelik müjdeleri açıklayan Erdoğan, yurt fiyatlarından değişik yapılmayacağını söyledi. Erdoğan, kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarının yılbaşında yeniden belirleneceğini de sözleri ekledi. Erdoğan gündeminde Ermenistan saldırıları da vardı. Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu dile getiren Erdoğan, Ermenistan için “Sonuçları olacak” ifadelerini kullandı.

KEMAL BEY BU İŞLER LAFLA OLMUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti: “Eğitim öğretimini sürdürecek evlatlarımıza okullarında ve hayatlarında başarılar temin ediyorum. Toplam yurt sayımızı 800'e çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız elini kolunu tutan mı var. Büyükşehir belediyelerine yaptır. Göreve geldiğimizde bu rakam 190 yurt binasından ibaretti. Bu yurtlar eski sisteme göre inşa edilmiş yapılardı. Eski binada gençlik yıllarımda Ankara'ya gelişimde kalmıştım. Böyle bir hatırası var. Şimdi muhteşem bir yurt binasına sahip olduk. 'Gençlerimiz en iyisine en güzeline layıktır' diyerek kolları sıvadık. Bu kötü tabloyu tersine çevirdik. Otel konforuna sahip yurt binaları inşa ettik. REKLAM

81 VİLAYETİMİZE BU İMKANI GÖTÜRDÜK

81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük. Bugün Türkiye, öğrencilere tanınan fırsatlar bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Hizmetlerle yurtlarımızı öğrencilerimizin için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Kendini sosyal devlet olarak tanıtan ABD ve Avrupa dahil bir çok ülkede böyle bir hizmet yoktur.

ÖĞRENCİLERE YURT MÜJDESİ

anya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır. İlk yerleştirmede yüzde 80’lik rekorluk bir talep karşılama gerçekleştirdik. Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 TL arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum. Kredi ve yurtlar meselesinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafe hepimiz için gurur meselesi olmalıdır. Bu imkanı sadece okul dönemiyle kısıtlı tutmayarak sürdürüyoruz. Toplamda 150 binden fazla gencimiz tatil ve seyahat yapma fırsatı buldu konaklamalara ücret vermediler. Bu tarz projeleri gençlerimize sunmayı devam ettireceğiz. REKLAM

BURSLAR YENİDEN HESAPLANACAK

Üniversite harçları en büyük sorunlardan biriydi. Marjinal örgütler sokakları ve üniversiteleri karıştırma vasıtası olarak kullanırlardı. 2002''de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şu an lisans öğrencilerine 850, yüksek lisansa 1 750 TL, doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz. Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz. Temmuz'daki kabine toplantımızda öğrencilerimize herhangi bir kredi faizi almadan geri ödenmesinin kararını aldık. Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyardan fazla yükü gençlerimizden almış olduk. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi olmasını diliyorum. Birileri gençlerimizi siyasi malzeme yapma peşinde koşarken biz onları geleceğe hazırlıyoruz. Biz gençlerimize umut aşılamaya, vizyon kazandırmaya devam edeceğiz. Yalan ve çarpıtma üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanları bastıracağız. Gençlerimize güveniyoruz, istikbalimize güveniyoruz. Bu ülkenin tek bir gencinin bile heba olmasına gönlümüz rağzı değildir. Her evladımız paha biçilmez değerdedir. Yakın geçmişte gençlerimiz üzerinden oynanan oyunlar üzerinde çok acılar çektik. Sinsi oyunlara kurban verdik.”

REKLAM

Ermenistan için sonuçları olacak

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kardeş ülkenin yanında olduğunu belirtti. “Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır” mesajını veren Erdoğan şöyle devam etti: “Vatan topraklarını müdafaa için yürüttüğü mücadeledeki son şehitlerimize Allah’tan rahmet dilemek istiyorum. Her sene olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ Savaşı’nın akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi, Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz Ermenistan’ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. Kardeşim Aliyev olmak üzere, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı diliyorum.”

Bunun babası da böyleydi

Erdoğan’ın hedefinde, İzmir’in Kurtuluşu programında Osmanlı’ya hakaret eden CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı. Soyer için “Ahlaksız” ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi. “Be ahlaksız. İzmir’i selden, pis kokulardan, lağımlardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var sen onu söyle sen. Osmanlıya laf edecek hadsizliği nasıl yapıyorsun. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı ama biliyorum ki bu gençlik ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecek. Kendi evlatlarını lüks ve şatafat içinde yaşattılar, Anadolu’nun evlatlarını fakirliğe, sürüklediler. Biz bu oyunu bozduk. 81 vilayetimizde üniversite var artık. Öğrenciler İstanbul’a Ankara’ya gelmiyor artık. Öğrencilerimiz artık memleketlerinde okuyor biz bu oyunu böyle bozduk, çok büyük oyunlar bozduk.”

REKLAM

Semerkant’ta kritik zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’a gidecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak. Erdoğan’ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.

Elçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev ve Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi’yi ayrı ayrı kabul etti. Elçiler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan’a güven mektubu takdim etti.

OYNAT 01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelilere müjde: Yurt ücretlerinde değişiklik yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerine yurt ücretlerinde değişiklik olmayacağının müjdesi veren Erdoğan, 'Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HAYAT Üniversite öğrencilerine müjde: 105 yeni yurt yarın açılıyor



