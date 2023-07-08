Yurtlar pazartesi gençlere açılıyor: Ücretsiz konaklayacaklar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yıl da devam edeceği belirtilen Seyahatsever Projesi’nin pazartesi günü başlayacağını açıkladı. Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu’nda konuşan Bakan Bak, projenin geçen yıl gençler tarafından büyük beğeniyle karşılandığını belirterek, “Projemiz, gençler arasında büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında 325 bin gencimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurtlarında misafir oldu ve illerde ücretsiz konaklama imkanına kavuştu” dedi. Bak, şunları kaydetti: “Gençlerimize Müze Kart da vereceğiz. Oradaki önemli yerleri ziyaret etmiş olacaklar. 800’ün üzerinde yurdumuzla gençlerimize hizmet veriyoruz. Seyahatsever projesi 27 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Gençlerimize iyi tatiller diliyoruz.”