Gündem Yurtta büyüyen genç kıza devlet desteği Beni devlet babadan isteyin
ADANA

Yurtta büyüyen genç kıza devlet desteği: Beni devlet babadan isteyin

Adana’da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte sevgi evlerinde büyüyen genç kız, kendisine talip olan aileye, “Beni devlet okutup büyüttü beni meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı beni devlet babadan isteyin” dedi. Genç kızı damadın anne ve babası Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü’nden isteyerek onay aldıktan sonra düğün yaptı.

Haber Merkezi İHA
Erkek tarafı Nurşen’i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’den istedi.
Erkek tarafı Nurşen’i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’den istedi.

Adana’da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine verilen Nurşen Oral (23), büyüyüp devlet memuru oldu, Konya Defterdalığı’na atandı. Nurşen, kendisine evlenme teklif eden polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Oruç’a "Beni devlet okuttu, büyüttü ve meslek sahibi yaptı. Bana asıl babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin" dedi. Nurşen’in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen’i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’den istedi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’i arayan Nurşen Oral, erkek arkadaşının kendisini isteteceğini belirterek "Müdürüm beni devletten istemelerini söyledim. Devlet baba olarak beni sizden isteyebilirler mi" dedi. Nurşen’in sözleri karşısında duygulanan İl Müdürü Özer ise teklifi kabul ederek, "Nurşen, öz baban yoksa devlet baban var. Biz senin her zaman arkandayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devlet bugüne kadar sana hem analık hem de babalık yaptı. Bu mutlu gününde senin yanında olmak bize şeref ve gurur verir" diye konuştu.

İHA
Nurşen’in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen’i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’den istedi.

"BAKAN SELÇUK'UN SELAMI VAR"

Konya’dan Adana’ya gelen erkek tarafı Nurşen Oral’ı Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer’den istedi. Bunun üzerine genç çifte mutluluk dileyen Özer, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un sizlere selamı var. Gençlerimiz birbirlerini sevmişler. Yuva kurmaya karar vermişler. Biz de kızımızı verdik gitti" dedi.

Genç çiftlere tavsiyelerde de bulunan Nevzat Özer, ’Evlilikte ’4 S’ kuralı vardır. Bunlar sevgi, saygı, sadakat ve sabırdır. ’4 S’ kuralını hayatınız boyunca unutmamanızı istirham ediyorum’ diye konuştu.

İHA
Genç kızı damadın anne ve babası Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü’nden isteyerek onay aldıktan sonra düğün yaptı.

Kız isteme merasiminde gözyaşlarına hakim olamayan Nurşen Oral, "Bizi büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Şimdi de evlendiriyorsun. İyi ki varsın devlet babam" dedi.

Kız isteme merasiminin ardından genç çifte yüzüklerini Özer taktı.

Bir saati yetersiz bulan çiftler düğünü erteliyor
GÜNDEM
Bir saati yetersiz bulan çiftler düğünü erteliyor
Abone Ol Google News
Ölsem dahisenden vazgeçmem

Ölsem dahi
senden vazgeçmem

​Evlat nöbetindeki acılı anne oğluna seslendi.
Beni devlet babadan isteyin

Beni devlet babadan isteyin

Yurtta büyüyen genç kız evlenmek için şart koştu.
Bu bir meydan okuma değildir

​Nurettin Canikli'den Merkez Bankası açıklaması.

Kamu bankaları yüksek faiz tahribatını önleyebilir.

Uzmanlar uyardı: Millete panik yaptırıyorlar, yarını bekleyin

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla<br>buluşturuyor

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla
buluşturuyor

​Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor

​Bakan'ın açıklamaları ile dolar hızla düşüşe geçti.

​Bakan Elvan'dan piyasalara önemli mesaj.

Samsung patent aldı

Samsung patent aldı

​Otomobillere parmak izi okuyucu geliyor.
Adana'da bir garip olay

Adana'da bir garip olay

'Kafamıza gökten yumurta yağıyor'

TBMM Başkanı Şentop, yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili konuştu.

Kar geri dönüyor

Kar geri dönüyor

​Meteoroloji beş günlük hava tahminlerini yayınladı.
Kabine değişikliği olacak mı?
Gündem

Kabine değişikliği olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023’ün manifestosunu yayınlayacağını söylediği AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi için geri sayım sürerken, kongrenin ardından önemli değişimlerin yaşanacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında “Bakanlar Kurulu’nda da değişiklik olacak” iddiasına dair önemli detaylar paylaştı. Acet, Kabine’deki değişikliğin de Merkez Bankası ve İstanbul Sözleşmesi’ne dair kararların alındığı gün açıklanmasının planlandığını ancak beklemeye alındığı bilgisini aktardı. Acet, “AK Parti’nin çarşamba günü yapılacak 7. Büyük Kongresi’ne endeksli bir kabine değişikliği olacağına dair sinyaller epece artmış durumda” dedi.
HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı
Gündem

HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı

Polisin kolunu ısırmasıyla tanınan HDP'li Saliha Aydeniz, Nevruz kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi. Van'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürerek, "Onun için diyoruz ki; bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın. Barışın muhatabı İmralı'dadır" dedi.
Samsung parmak izi okuyucular otomobillere entegre ediliyor
Teknoloji

Samsung parmak izi okuyucular otomobillere entegre ediliyor

Samsung, akıllı telefon ya da tabletlerdeki parmak izi okuyucu sistemini doğrudan otomobillere entegre ediyor. Kapılara ve direksiyon simidine eklenen biyometrik tarayıcıların otomobil hırsızları için ekstra bir güvenlik kalkanı oluşturması hedefleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.