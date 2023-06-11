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Yürüyüş ve bisiklet yollarına yenileri ekleniyor

İstanbul Başakşehir Belediyesi ilçe genelindeki bisiklet ve yürüyüş yollarının uzunluğunu artırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir 2. Kısım Mahallesi’nde yapımına başlanan yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir 2. Kısım Mahallesi’nde yapımına başlanan yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulundu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir 2. Kısım Mahallesi’nde yapımına başlanan 2 bin 500 metre uzunluğundaki yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulundu.

2 BİN 500 METRE OLACAK

Sağlıklı yaşam için harekete geçtiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Komşularımızın yoğun olarak kullandığı bisiklet ve yürüyüş yollarına yenilerini ekliyoruz. Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı’ndan başlayan ve tamamlandığında 2 bin 500 metre uzunluğuna sahip olacak yeni bir yürüyüş ve bisiklet yolu daha yapıyoruz” şeklinde konuştu.

DOĞA DOSTU YOL

Bisiklet ve yürüyüş yolunun detaylarını paylaşan Başkan Kartoğlu, “Yolda güneş enerjili aydınlatma sistemleri olacak, 500 ağaç da toprakla buluşturulacak. Bittiğinde Bahçeşehir Göleti’ndeki yürüyüş yolu 6 bin 700 metre, bisiklet yolu ise 4 bin 500 metreye çıkacak” dedi.



#Başakşehir Belediyesi
#yol çalışması
#Marmaray
#Yasin Kartoğlu
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