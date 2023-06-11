Yürüyüş ve bisiklet yollarına yenileri ekleniyor

Sağlıklı yaşam için harekete geçtiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Komşularımızın yoğun olarak kullandığı bisiklet ve yürüyüş yollarına yenilerini ekliyoruz. Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı’ndan başlayan ve tamamlandığında 2 bin 500 metre uzunluğuna sahip olacak yeni bir yürüyüş ve bisiklet yolu daha yapıyoruz” şeklinde konuştu.