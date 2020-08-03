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Gündem 10 yaşındaki Yusuf Efe Bekardan acı haber geldi Yıkılmış duvarın altında bulundu
OSMANİYE

Yusuf Efe Bekar'dan acı haber geldi: Yıkılmış duvarın altında bulundu

10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar'dan acı haber geldi: Yıkılmış duvarın altında bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Yusuf Efe Bekar'dan acı haber geldi. Polis ve mahalle sakinleri tarafından bölgede yapılan aramalar sonrası 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni evinin bir üst sokağında bulunan metruk bir binanın yıkılmış duvarının altında ölü bulundu.

Haber Merkezi DHA
Polis ve mahalle sakinleri kayıp Yusuf'u bulmak için bölgede arama yapmaya başladı.
Polis ve mahalle sakinleri kayıp Yusuf'u bulmak için bölgede arama yapmaya başladı.

Olay, saat 23.40 sıralarında ilçeye bağlı Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Yusuf Efe Bekar, saat 15.00 sıralarında oynamak için evden çıktı. Yaklaşık bir saat sonra oğulları Bekar’ı kontrol etmek için evlerinin kapısının önüne çıkan Ayşe ve Muzaffer Bekar çifti, çocuklarını göremedi. Anne-baba bunun üzerine mahallede Yusuf'u aramaya başladı.

Yusuf Efe Bekar
Aramadan sonuç alamayan aile bir süre sonra durumu polise bildirdi.

YIKILAN DUVARIN ALTINDA BULUNDU

Polis ve mahalle sakinleri kayıp Yusuf'u bulmak için bölgede arama yapmaya başladı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinden biri evin bir üst sokağında bulunan metruk binanın duvarının yıkıldığını ve altında Yusuf Efe Bekar’ın hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yusuf Efe Bekar'ın cansız bedeni yıkılmış duvarın altında bulundu.
Sağlık ekipleri ilk incelemesi sonrası yıkıntı duvarın altında kalan Yusuf Efe Bekar’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Küçük çocuğun ailesi acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Yusuf Efe Bekar’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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