Yuvaya dönüş hızlandı

Bahçeli, İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı öncesi “Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır” demişti. Bahçeli’nin İYİ Partililere dönün çağrısı büyük yankı uyandırdı.

KURULTAYDAN SONRA ARTTI

MHP liderinin çağrısının ardından İYİ Parti teşkilatlarından dönüşler arttı. Özellikle İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından gelenlerin arttığına işaret eden MHP kurmayları, eski milletvekilleri, kurucular kurulu üyesi, delege, il başkanı ve ilçe başkanı düzeyinde yoğun dönüşlerin olduğuna dikkati çekti.

BAHÇELİ’NİN ONAYINA SUNULUYOR

Parti yönetimi MHP’ye dönmek isteyen kişileri titizlilikle incelemeye başladı. Bu kişilerin sosyal medya hesapları ve Bahçeli’yle ilgili sözleri mercek altına alındı. Sosyal medya hesaplarından Bahçeli’ye yönelik hakaret içeren sözlerin olup olmadığına bakılıyor. Daha sonra partiye dönmek isteyen bu kişiler Bahçeli’nin onayına sunuluyor. MHP liderine ve partiye yönelik zarar veren paylaşımları olanlar kabul edilmiyor.

ESKİ VEKİLLER DE PİŞMAN

Parti organlarında yer almış bazı isimler ve eski milletvekillerinin de dönüş yolunda olduğu belirtiliyor. Gün geçtikçe partiye dönüşlerin artacağını ifade eden kurmaylar, önümüzdeki dönemde bazı il teşkilatlarının da istifa ederek, MHP’ye geçeceği belirtiliyor.

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