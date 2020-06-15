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yüzlerce kişi birlikte arazi oldu sonra da anlaşmazlık çıktı

Yüz seksen beş kişi toplanıp arsa aldılar: Şimdi de anlaşamadıklarından ev yapamıyorlar

Diyarbakır’da 185 kişi hisseli 27 dönümlük arazide, yıllar önce her biri 2-10 metre arazi alan 5 kişi yüzünden ev yapılamıyor. Arazilerine ev yapılması için imza veren 180 kişi, 5 kişinin tutumları nedeni ile mağdur olduklarını belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Haber Merkezi İHA
Yatırımcılar arazi atıl kaldı diye mutsuz.
Yatırımcılar arazi atıl kaldı diye mutsuz.

  • Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 27 dönümlük arazinin çevresi apartmanlarla doldu. Yıllar önce bölgeden arazi alan 185 kişiden 180’i arazilerine ev yapılması için müteahhitle anlaşırken, buradan her biri 2-10 metre arasında arazi alan 5 kişi, istedikleri fiyatı alamadıkları için imza vermedi.

10 bin liralık arazilerine 100 bin lira fiyat biçen arazi sahiplerinin tutumu 180 kişiyi canından bezdirdi. Yıllardır kurdukları ev sahibi olma hayallerinin, arazilerine yüksek fiyat biçen arsa sahipleri yüzünden gerçekleşmediğini belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek kanunda değişikliğe gidilmesini istedi.

Aralarından bazıları fazla para istiyor.


Türkiye geneli aynı problem


Arazide 185 metrelik hisse sahibi olan Mehmet Tarhan, 634 sayılı kanunun açıklarını bilen fırsatçılar yüzünden yıllardır ev sahibi olamadıklarını söyledi. Tarhan, "Bu arazi 27 dönüm 658 metre, burada 185 hissedar var, bu hissedarların yüzde 95’inden fazlası müteahhit bir firmayla anlaştı ev sahibi olmak için.

  • Fakat 5 kişi arasında 2 metre, 5 metre olanlar ve yurt dışında olanlar var, bunlarda imza vermediği için 9 yıldır 180 kişi mağdur oluyor ve ev sahibi olamıyor. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre 1 metresi olan dahi imza vermezse hiç kimse ev sahibi olamıyor.

Bu yasadaki boşluğu gören art niyetli bazı kişiler, her parselde 10 metre alarak bütün insanları kilitliyorlar, yıllarca onları mağdur ediyorlar. 185 kişiden 180’i ev sahibi olmak istiyor, 5 i istemiyor o 5 kişininki geçerli oluyor. Bu sıkıntı Türkiye geneli yaşanmakta, benim il dışındaki arkadaşlarımda da öyle problem var. Bizim devlet yetkililerinden talebimiz mağduriyetimizi gidersinler. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda bir değişikliğe gidilsin. Kaç tane müteahhit gelip inşaat yapmak istedi, bu 5 kişiden dolayı ev sahibi olamıyoruz. Çok ciddi manada mağdur durumdayız, kanundaki tamamı imzası gerektiği kısımda ya yarısından bir fazlası ya da 3’te 2’sinin verdiği imzalarla kabulü konusunda düzenleme olursa içimizi rahatlatacak mağduriyetimizi gidermiş olacaklar" dedi.

Araziyi ekmeye de yanaşmadılar

Ölmeden önce 2 engelli çocuğumu ev sahibi yapmak istiyorum


Engelli 2 çocuğu için 43 yıl önce aldığı arazide ev yapılması için bekleyen 77 yaşındaki Ahmet İhsan Neziroğlu, yıllardır mağdur olduğunu, çocuklarını ev sahibi yapmadan ölmek istemediğini söyledi. Neziroğlu,

  • "Ben 1977 yılından beri, bu arazide hissem var, engelli iki çocuğum var, bu çocuklarıma bir daire sahibi olması için bugüne kadar bekledim. Şuanda bütün üyeler vekaletnameyi vermişler, ama bunların dışında 5 kişi vermemiş. Bu 5 kişi 180 kişiye mani oluyor. Cumhurbaşkanımızdan ricamız, bu kanunu değiştirsinler. Allah rızası için kanunlardan birini çıkartıp hiç olmasa 5 kişi 180 kişiye hükmetmesin. Şimdiye kadar ev sahibi olmadık, olamadan da ölüp gideceğiz, temennimiz bu çocuklara bir şey bırakmak gözüm arkadan gitmesin" diye konuştu.

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı, taşlı sopalı meydan muharebesine döndü
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Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı, taşlı sopalı meydan muharebesine döndü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla ve olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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