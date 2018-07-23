Yüzleri maskeli 10 kişiden akılalmaz soygun

Spor

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sebebiyle Almanya medyası tarafından lince uğrayan Mesut Özil, kendisine gösterilen ırkçı ve saygısız tepkiler yüzünden milli takımı bıraktığını açıkladı. Özil, açıklamasında "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı.