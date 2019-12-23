Yüzüklerin Efendisi, Kral 8'inci Henry, Gladyatör, Avatar ve Harry Potter gibi yapımlardaki oyuncuların çarıklarını üretti: Türk ünlüler sıraya girdi

Kopar'ın çarıklarından Hollywood filmlerinde rol alan Brad Pitt gibi ünlü oyuncular da giydi.

Hüseyin Kopar'ın dedesi Salman Kopar, İstanbul'da askerlik yaptığı sırada Rum asıllı bir ustadan çarık yapmayı öğrendi. Ardından memleketi Kahramanmaraş'a dönerek mesleği sürdüren Salman Kopar, ailesinin diğer bireylerine de çarık yapmayı öğretti.

GÜNDEM Talesemi hastası çocuklarının tedavisi için yardım bekliyorlar: İlk çocuğum kucağımda can verdi

Yapılan çarıklar fazlasıyla ilgi görüyor.

Yüzüklerin Efendisi, Kral 8'inci Henry, Aragorn, Gladyatör, Avatar ve Harry Potter gibi yapımlardaki oyuncuların giydiği çarıklar Kopar'ın elinden çıktı

Kopar Ailesi'nden 5'inci kuşak olarak dede mesleğini sürdüren Hüseyin Kopar, 1990 yılından itibaren ABD ve Avrupa'nın 42 ülkesini gezerek, ürettikleri çarıkların tanıtımını yaptı. 29 yılda kurduğu dostluklar ve tanıtımlar, meyvesini verdi.

Kopar Ailesi'nden 5'inci kuşak olarak dede mesleğini sürdürüyor.

Hollywood'un dünyaca ünlü yönetmenleri Kopar'a filmlerinde oynayacak oyuncuların giymesi için siparişler vermeye başladı. İlk olarak dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve film yapımcısı Brad Pitt'e çarık yaptı. Çarığın beğenilmesiyle 'Truva' filmindeki oyuncular için 4 ayrı modelde toplam bin çift çarık üretti. Kısa sürede çarıkların ilgi görmesiyle dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında gösterilen Yüzüklerin Efendisi, Kral 8'inci Henry, Aragorn, Gladyatör, Avatar ve Harry Potter gibi yapımlardaki oyuncuların giydiği çarıklar Kopar'ın elinden çıktı.

FOTOĞRAF 10 Kuruyan gölde oluşan tarlalarda yetiştirilen ıspanakları, yaşları 60 ila 80 arasında değişen kadınlar topluyor. Yaşlı kadınlar her gün sabah 08:00’ten akşam 17:00’ye kadar soğuğa rağmen çalışarak topluyor. Yaşıtlarının bastonla yürümekte zorluk çektiği yaşlı nineler her gün insanın iliklerine kadar işleyen soğukta 9 saat boyunca ıspanak toplayarak günde 80 lira yevmiye alıyor. Genç ve dinç kalmalarını çalışmaya borçlu olduklarını söyleyen 70’lik nineler gençlere taş çıkartıyor. Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı gölü bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle yüzde 90 oranında kurudu. 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulan göl kuruyunca ortaya çıkan bereketli toprakları gölün civarındaki çiftçiler bu yıl değerlendirdi. Göle ekilen ıspanakların hasadını ise 70 yaşındaki kadınlar yapıyor. Her gün sabah 06:00 kalkan 70’lik nineler kahvaltı yaptıktan sonra tarlanın yolunu tutuyor sabah 08:00 iş başı yaparak soğuk havaya rağmen akşam 17:00’ye kadar ıspanak topluyor. Ispanak hasadı kasım ayında başlayarak mart ayına kadar devam ediyor. Çalışmazlarsa hasta olduklarını ifade eden 70’lik kadınlar, Ispanak toplamak akşama kadar sürüyor. Hava soğuk, ama biz alıştık. Ateş yakıp çay demleyerek ısınmaya çalışıyoruz. Burada çalışanların hepsinin yaşı 60 ve üzeri. Biz yaz ve kış tarlada çalışıyoruz. Yazın patlıcan, kışın da ıspanak topluyoruz. 8 yıldır böyle tarlada çalışmaktayız. Biz evde oturunca hasta oluyoruz. Tarlada çalışınca canlanıyoruz. Bütün kış burada ıspanak topluyoruz dedi. Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Gölbaşı gölümüz kurudu, vatandaşlarımız gölde ıspanak yetiştiriyor şeklinde konuştu. Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan göl kurudu: Köylüler su olmayan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor Bursa ovasının yüzde 80'inin sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı kurudu. Köylüler kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye'ye satıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İlk olarak dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve film yapımcısı Brad Pitt'e çarık yaptı.

Türk ünlüler ve Türk filmleri de çarıklar için sıraya girdi

Hüseyin Kopar, ünü dünyaya yayılan çarıklarını bu defa Marmaris Belediyesi'nce 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılan 'Yeni Yıl Kermesi'nde tanıttı. Marmarislilere deriden yapılan çeşitli çanta ve ürünlerin yanı sıra çarıklarını standında tanıtan Kahramanmaraşlı usta Hüseyin Kopar, şunları söyledi:

REKLAM

"47 yıldır, atalarımdan kalan mesleğimi beşinci kuşak olarak sürdürüp, çarık üretimiyle uğraşıyorum. Bu mesleği benden sonra oğlum ve kardeşlerim devam ettirecek. Deri elbise, çanta ve özellikle çarıkların yarısı Hollywood filmleri için yapılmaktadır. Örneğin Ocak ayında Avusturya'da çekimleri başlayacak dünyaca ünlü oyuncuların yer alacağı bir film için gösterdiğimiz 6 model beğenildi. Bin 200 çift çarık yaparak göndereceğiz.

Dünyaca ünlü aktör, oyuncu ve modellere çeşitli deri ürünlerinin yanı sıra isteklerine göre çarık yapıyoruz. Bu yaptığımız çarıklar su ve denizde giyilebilir. Ayrıca uzun yıllar eskimediği gibi ayak sağlığına zarar vermez. Bunu öğrenen film yapımcıları yoğun ilgi gösteriyor. Hollywood yönetmenleri yanı sıra Türk filmlerinde de çarıklarımız kullanılıyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve pop star Tarkan, özel sipariş yapım çarıklarımızı kullanıyor."

Çarıklarını yabancılara daha fazla tanıtmak istiyor.

60 film için 65 bin çarık üretti

Bugüne kadar 47'si yabancı 60 film için toplam 65 bin çarık üreten Kopar, şu an çekim aşamasında olan Türk filmlerine de çarık ile kostüm ürettiklerini belirterek, "Yaptığımız ürünlerle, dünyada Türkiye'nin ismini tanıtmak gurur verici. Marmaris, turizm şehri. Buraya gelenlerin yüzde 80'i yabancı turist. Çarıklarımızın ve deri ürünlerimizin yabancı turistlere tanıtmak için Marmaris'te bir dükkan açmayı planlıyorum" diye konuştu.

