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Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 2 bin 379 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de dün son yüzyılın en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İlk depreminin şoku ve acısı devam ederken saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. İki büyük depremde 2 bin 379 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 483 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

00:34 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası kurtarma çalışmaları.

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası kurtarma çalışmaları.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi gün süreyle millî yas ilan edildiğini açıkladı.

İşte bölgede yaşanan son gelişmeler:

01.17:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla 813 Ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4.221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde." açıklamasında bulundu.
01.00:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 41 uçak ile 6 bin 718 personelin sevk edildiğini bildirdi.
  • 00.35:
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 2 bin 379'a, yaralı sayısının ise 14 bin 483'e yükseldiğini açıkladı. 11 bin 22 arama kurtarma ekibinin, 4 bin 250 aracın bölgede bulunduğunu belirten Oktay, 7 bin 840 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Oktay ayrıca 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu.

00.10:
94 kişilik İGA İstanbul Havalimanı afet yardım ekibi, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Ayrıca iş makineleri ve ekipmanların da TIR'la taşındığı 43 araçlık konvoy ise 22.45 sıralarında havalimanından hareket etti. Konvoyun yarın sabah deprem bölgesinde olması bekleniyor.
00.08:
45 yaralı ve 6 sağlık personeli Adıyaman'dan Atatürk Havalimanı'na geldi.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
#Hatay
#Adana
#Gaziantep
1 saat önce
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Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 2 bin 379 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'dan deprem bölgesine 6 bin 718 personel sevk edildi
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