Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti

09.38

AFAD: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 381'e yükseldi, 21 bin 426 yaralı 5 bin 775 bina yıkımı var. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 775 binanın yıkıldığını, henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı ihbarı' gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğunu bildirdi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 24 bin 443 personelin görev yaptığını açıkladı.