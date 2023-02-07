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Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de dün son yüzyılın en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İlk depreminin şoku ve acısı devam ederken saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. İki büyük depremde 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 534 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

12:15 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası kurtarma çalışmaları.

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası kurtarma çalışmaları.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi gün süreyle millî yas ilan edildiğini açıkladı.

İşte bölgede yaşanan son gelişmeler:

12.00
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen
TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını
ve güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.
11.45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bini aşkın kişinin enkazdan kurtarıldığını bildirdi. Oktay, ''3 bin 419 can kaybı ve 20 bin 534 yaralımız bulunuyor. 12 bin 181 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Üç kente 48 saat araç girişi durduruldu." ifadelerini kullandı.
10.11
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.11'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.10
Bakan Kurum: Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırdır gördüğü deprem ve hareketidir. Yaşadığımız süreç büyük bir felakettir. Tüm ekiplerimiz, bakanlarımız, valilerimizin koordinasyonunda bilfiil takip ediyoruz. İl ve nüfus itibarıyla bakıldığın 13.5 milyonu etkilemiş durumdadır. Süreci koordinasyon merkezlerinde takip ediyor. 10 ilimizde 30 vali 42 kaymakam görevlendirildi.
09.43
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve 4 şahısın gözaltına alındığını bildirdi.
09.38
AFAD: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 381'e yükseldi, 21 bin 426 yaralı 5 bin 775 bina yıkımı var. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 775 binanın yıkıldığını, henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı ihbarı' gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğunu bildirdi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 24 bin 443 personelin görev yaptığını açıkladı.
09.29
Azerbaycan, 20 kişilik askeri sağlık personelini Türkiye’ye gönderdi.
09.15
Hatay'da Mehmet Çınar isimli 2 aylık bebek, enkaz altından canlı olarak çıkarıldı. Anne ve babasına da ulaşıldığı öğrenildi.
Mehmet Çınar isimli bebeğin 2 aylık olduğu öğrenildi.
09.05
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra bir kadın kurtarıldı
09.00
Emniyet Genel Müdürlüğü, Malatya'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında 4'ü kadın biri çocuk toplam 5 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirdi.
08.39
Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi.
08.38
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı.
08.32
AFAD, deprem bölgelerinde 13 bin 740 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı.
08.28
Pakistan Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi.
08.14
AFAD: Psikososyal destek için bölgeye 4 mobil sosyal hizmet merkezi, 1322 personel ve 100 araç sevk edilmiştir. Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve gıda kolisi dağıtılmaktadır.
07.55
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı.
07.35
Meksika, Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.
06.54
İstanbul'dan deprem bölgesine 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsü sevk edildi


06.13:
Gaziantep'te 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
  • 04.30:
    AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybının 2 bin 921'e, yaralı sayısının ise 15 bin 834'e yükseldiğini açıkladı. Sezer, 16 bin 400 personelin bölgede bulunduğunu belirtti.
03.52:
Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı. Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı. Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.
TCG Anadolu gemisi Hatay'da.
01.17:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla 813 Ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4.221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde." açıklamasında bulundu.
01.00:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 41 uçak ile 6 bin 718 personelin sevk edildiğini bildirdi.
  • 00.35:
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 2 bin 379'a, yaralı sayısının ise 14 bin 483'e yükseldiğini açıkladı. 11 bin 22 arama kurtarma ekibinin, 4 bin 250 aracın bölgede bulunduğunu belirten Oktay, 7 bin 840 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Oktay ayrıca 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu.

00.10:
94 kişilik İGA İstanbul Havalimanı afet yardım ekibi, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Ayrıca iş makineleri ve ekipmanların da TIR'la taşındığı 43 araçlık konvoy ise 22.45 sıralarında havalimanından hareket etti. Konvoyun yarın sabah deprem bölgesinde olması bekleniyor.
00.08:
45 yaralı ve 6 sağlık personeli Adıyaman'dan Atatürk Havalimanı'na geldi.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
#Hatay
#Adana
#Gaziantep
4 dakika önce
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