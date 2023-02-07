Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası kurtarma çalışmaları.
AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedildi.
İşte bölgede yaşanan son gelişmeler:
Oktay ayrıca 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu.