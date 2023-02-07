Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası kurtarma çalışmaları.
AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedildi.
İşte bölgede yaşanan son gelişmeler:
Bakan Soylu, "Kahramanmaraş'ta 2 bin kişilik kurtarma ekibi çalışıyor. Devletin bütün imkanları tarihte olmadığı kadar üst seviyede, olumsuz hava koşullarının el verdiği ölçüde devam etmektedir. Eksiklikler olabilir çünkü zamanla yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Oktay ayrıca 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu.