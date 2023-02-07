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Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti

Türkiye dün son yüzyılın en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İlk depreminin şoku ve acısı devam ederken saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. İki büyük depremde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

19:58 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası kurtarma çalışmaları.

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası kurtarma çalışmaları.

AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi gün süreyle millî yas ilan edildiğini açıkladı.

İşte bölgede yaşanan son gelişmeler:

22.07:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Havalimanı'nda onarımın tamamlandığını ve uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. Bakan Ersoy ayrıca trenlerin Malatya'ya intikalinin de yarın başlayacağını ifade etti.

21.39:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi.
  • 21.30:
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar afet bölgesinde açıklama yaptı. Bakan Koca, "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, bölgedeki ekiplerin iki katına çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Akar da bölgede 7 bin 500 Mehmetçik'in görev yaptığını, 500 personelin daha ekleneceğini belirterek, "TSK'nın seyyar mutfak ve fırınlarını bölgeye dağıtıyoruz." dedi.

20.20:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir." açıklamasında bulundu.
  • 19.50:
    AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, açıklamalarda bulundu. Tatar, "İki büyük depremde 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 725 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.
19.37:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. OHAL kararının pek çok şeyi hızlandıracağını söyledi. Çelik, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.
19:01
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arama çalışmalarına destek olmak için Ankara’dan kalkan Aksungur İHA’mız AFAD koordinesinde deprem bölgesinden görüntü alıp ilgili birimlere aktarıyor” ifadelerini kullandı.
18:48
Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken AFAD'ın verilerine göre, saat 18:48'de 5.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 11.4 km altında meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "İlk depremin ardından en büyüğü Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde olacak şekilde toplam 422 deprem meydana gelmiştir." ifadelerine yer verildi.
  • 18.45:
    AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.
18:25
THY ve Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.
18:15
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: İskenderun Limanı’ndaki yangına T70 yangın söndürme helikopterimizin müdahalesi devam ediyor.
17.35:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu kentte şu ana kadar tespit edilen 942 binanın tamamen yıkıldığını belirtti. Birinci önceliğin arama-kurtarma olduğunu ifade etti. Yola çıkan ekiplerin hava koşulları nedeniyle 16 saate kadar beklemelerin yaşandığını söyleyen Bakan Soylu
, "Biz deprem sabahından itibaren hem koordinasyon merkezinde hem de sahada arkadaşlarımızla birlikte eksikleri giderip vatandaşlarımızı kurtarmak için mücadele içindeyiz. Türkiye genelinden şu ana kadar 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik."
dedi.

Bakan Soylu, "Kahramanmaraş'ta 2 bin kişilik kurtarma ekibi çalışıyor. Devletin bütün imkanları tarihte olmadığı kadar üst seviyede, olumsuz hava koşullarının el verdiği ölçüde devam etmektedir. Eksiklikler olabilir çünkü zamanla yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

17.15:
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu ekipleri, deprem felaketinde sebebiyle 161 uzman personel ile 12 arama-kurtarma köpeğinin daha önce Türkiye’ye gelen USAID ekibine katılacağı ifade edildi.
16.40
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin Türkiye’ye geleceğini duyurarak, “Trajedinin ölçeği o kadar büyük ki, tüm yardımlar paha biçilemez” dedi.
15.35
Pakistan, Türkiye'deki depremzedeler için yardım fonu oluşturdu.
15.30:
Bakan Muş, "Kilis'te enkaz altında kimse kalmadı, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi" açıklamasında bulundu.
14.40:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 549'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 22 bin 168 olduğunu açıkladı.
13.29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi.
12.45
AFAD: Depremde can kaybı 3 bin 432'ye yükseldi, 21 bin 103 kişi yaralandı.
12.00
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen
TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını
ve güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.
11.45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bini aşkın kişinin enkazdan kurtarıldığını bildirdi. Oktay, ''3 bin 419 can kaybı ve 20 bin 534 yaralımız bulunuyor. 12 bin 181 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Üç kente 48 saat araç girişi durduruldu." ifadelerini kullandı.
10.11
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.11'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.10
Bakan Kurum: Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırdır gördüğü deprem ve hareketidir. Yaşadığımız süreç büyük bir felakettir. Tüm ekiplerimiz, bakanlarımız, valilerimizin koordinasyonunda bilfiil takip ediyoruz. İl ve nüfus itibarıyla bakıldığın 13.5 milyonu etkilemiş durumdadır. Süreci koordinasyon merkezlerinde takip ediyor. 10 ilimizde 30 vali 42 kaymakam görevlendirildi.
09.43
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve 4 şahısın gözaltına alındığını bildirdi.
09.38
AFAD: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 381'e yükseldi, 21 bin 426 yaralı 5 bin 775 bina yıkımı var. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 775 binanın yıkıldığını, henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı ihbarı' gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğunu bildirdi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 24 bin 443 personelin görev yaptığını açıkladı.
09.29
Azerbaycan, 20 kişilik askeri sağlık personelini Türkiye’ye gönderdi.
09.15
Hatay'da Mehmet Çınar isimli 2 aylık bebek, enkaz altından canlı olarak çıkarıldı. Anne ve babasına da ulaşıldığı öğrenildi.
Mehmet Çınar isimli bebeğin 2 aylık olduğu öğrenildi.
09.05
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra bir kadın kurtarıldı
09.00
Emniyet Genel Müdürlüğü, Malatya'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında 4'ü kadın biri çocuk toplam 5 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirdi.
08.39
Japon arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi.
08.38
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 4 kişi kurtarıldı.
08.32
AFAD, deprem bölgelerinde 13 bin 740 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı.
08.28
Pakistan Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi.
08.14
AFAD: Psikososyal destek için bölgeye 4 mobil sosyal hizmet merkezi, 1322 personel ve 100 araç sevk edilmiştir. Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve gıda kolisi dağıtılmaktadır.
07.55
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı.
07.35
Meksika, Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.
06.54
İstanbul'dan deprem bölgesine 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsü sevk edildi


06.13:
Gaziantep'te 5,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
  • 04.30:
    AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremde can kaybının 2 bin 921'e, yaralı sayısının ise 15 bin 834'e yükseldiğini açıkladı. Sezer, 16 bin 400 personelin bölgede bulunduğunu belirtti.
03.52:
Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı. Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı. Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.
TCG Anadolu gemisi Hatay'da.
01.17:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla 813 Ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4.221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde." açıklamasında bulundu.
01.00:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 41 uçak ile 6 bin 718 personelin sevk edildiğini bildirdi.
  • 00.35:
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 2 bin 379'a, yaralı sayısının ise 14 bin 483'e yükseldiğini açıkladı. 11 bin 22 arama kurtarma ekibinin, 4 bin 250 aracın bölgede bulunduğunu belirten Oktay, 7 bin 840 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Oktay ayrıca 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini duyurdu.

00.10:
94 kişilik İGA İstanbul Havalimanı afet yardım ekibi, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Ayrıca iş makineleri ve ekipmanların da TIR'la taşındığı 43 araçlık konvoy ise 22.45 sıralarında havalimanından hareket etti. Konvoyun yarın sabah deprem bölgesinde olması bekleniyor.
00.08:
45 yaralı ve 6 sağlık personeli Adıyaman'dan Atatürk Havalimanı'na geldi.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
#Hatay
#Adana
#Gaziantep
3 saat önce
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