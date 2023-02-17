Yüzyılın felaketi rüzgar türbinlerini de durdurdu

Depremin altyapıya verdiği zarar rüzgâr türbini gibi yeşil enerji kaynaklarını da etkiledi. Depremin etkilediği bölgede elektrik altyapısının bazı yerlerde hasara uğraması nedeniyle rüzgâr türbinleri durdu. Rüzgâr türbinlerinin yeniden aktif hale gelmesi için şebeke çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Adıyaman’da bulunan rüzgâr türbinleri depremde herhangi bir hasar görmedi. Ancak türbinler depremin ardından şebeke elektriği kesildiği için durdu. Yalnız şebeke elektriği ile çalışan rüzgâr türbinlerinin yeniden üretime geçmesi içen şebekeden elektrik aktarımı yapılması gerekiyor.