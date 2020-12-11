Zabıta turist kılığına girdi, taksiciler faka bastı: Kimisi taksimetre açmadı, kimisi kısa mesafe yolcu almadı

Pandemi dönemiyle birlikte taksicilere yönelik şikâyetler artınca sivil zabıtalar denetim yaptı. Zabıtalar denetim için turist gibi taksilere binip İstanbul’u dolaştı. Ekipler uygulamada, taksimetre açmadan yüksek fiyat isteyen taksicilerden, “değişim saati” diyerek bahane üretenlerle de karşılaştı. Elinde valizi ile yabancı dilde yakın mesafedeki bir adrese gitmek istediğini söyleyen İBB Zabıta Daire Başkanlığı'nın personeli Handan Toperi’den taksimetre açılmadan 40 TL ücret istendi. Turist rehberleri ise turistleri taksimetre açtırmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını belirtti.

GÜNDEM Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler



Denetimlerde şoförlere ceza yağdı

Gelen yoğun şikayetler üzerine sivil olarak sahaya indiklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, “Gelen yoğun şikayetler üzerine İBB Zabıta Daire Başkanlığı olarak sivil zabıta ekipleri oluşturduk. Bu oluşturduğumuz zabıta ekiplerimiz gerek eş görünümünde gerek turist görünümünde İngilizce Almanca ve Arapça bilen turistler görünümünde ellerinde bavulu ile gidip taksileri durduruyorlar ve kısa mesafe teklif ediyorlar. Bunu kabul etmedikleri takdirde haklarında idari işlem uyguluyoruz. Para cezası olarak 392 lira. Ancak daha büyük bir yaptırım var. Ticari taksilerin 10 gün süreyle izin belgeleri askıya alınıyor. Çalışamıyorlar. Sürücülerin izin belgeleri askıya alınıyor. Onlar da taksicilik yapamıyorlar” ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Taksici terörü bitmiyor: Müşteriyi 'seni gebertirim kadın' diye tehdit etti



Denetimler aralıksız sürüyor



Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Ulusoy, “Bugüne kadar yaptığımız denetimlerde 577 denetim yapıldı. 577 taksici esnafını denetledik sivil şekilde. Bunlardan 24 tanesine söylediğimiz işlemleri uyguladık. Sadece kısa mesafeyi almamaları değil, alıp taksimetreyi açmaması bu şekilde bir teklifle gelmiş olması veya uzak bir mesafeden dolandırmak istemesi. Bunlarda değişik cezalara ve yaptırımlara sebep oluyor. Bu denetimler aralıksız sürecek. Şu anda biz özellikle turistik meydanlarda Sultanahmet, Eminönü, Karaköy, Taksim, havalimanları gibi yerlerde denetimleri aralıksız sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

OYNAT 01:55 Trafiğe girmemek için metrobüs durağına bırakmak istediği kadın parasını vermeyince taksici çılgına döndü İstanbul Esenyurt'tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı kendisini metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri kendisini Haramidere'de indirmek isteyen taksiciye parasını vermek istemedi. Üzerine takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyle tartışma anları kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Turist gibi taksiye binen İBB Zabıta Daire Başkanlığı Personeli Handan Toperi, yaşadıklarını anlattı. Toperi, “Ben turist olarak elimde bavulumla birçok noktada oldum. Taksicileri durdurduğumuzda kısa mesafe teklifinde bulundular. Önce Almanca konuşarak daha sonra yarım Türkçeye çevirerek konuştum ve turist olduğumu anladıkları anda taksimetre açmadılar. Direkt ücretle geldiler. Ben de bunun nedenini sordum. Taksimetre açması gerektiğini söyledim. Gerek olmadığını, zaten bu fiyat olduğunu söylediler. 15 TL tutarında bir yere 40 TL isteyen taksi şoförlerimiz oldu." şeklinde konuştu.

Rehberler turistleri uyarmak zorunda kalıyor

12 yıllık turist rehberi Kenan Tezol, turistlerin bu durumdan çok şikayetçi olduklarını söyledi. Tezol, “Ben bazen turistleri gezdirirken taksiye ihtiyaç duyduğumuz zaman grubun başında ben varsam almayabiliyorlar bizi. Ben varım diye. Turist tek ise hemen buyur ediyorlar. O zaman da ben müşteriye daha önce fiyatı söylemezsem biraz yüksek fiyatla götürüyor taksiciler. Uyarıyorum mecburen turistlerimi" dedi.