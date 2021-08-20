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ÇANAKKALE

Zafer anıtında yol göründü

1915 Çanakkale Köprüsü’nün tabliyelerinin yerleştirilmesiyle yol belirginleşmeye başladı. 87 tabliyeden oluşan köprünün şimdiye kadar 33 tabliyesinin montajı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zafer anıtında yol göründü​
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün32 bloktan oluşan ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün tabliye montajıyla yolları belirginleşmeye başladı. 33’üncü tabliye bloğu yerleştirilen köprünün ilk tabliyesinin ana halatlara montajı 6 Temmuz’da yapılmıştı. Her tabliye mantajıyla birlikte yol belirginliği artan köprüye toplam 87 tabliyeden oluşuyor.

HEDEF 18 MART 2022’DE HİZMETE ALMAK

  • 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.

1 TABLİYE 700 TON AĞIRLIĞINDA

Türkiye’nin asırlık projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 33’üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Keçin yolunun kurulmasının ardından ilk tabliyenin askı halatlarına çıkarılması 17 Haziran 2021’de tamamlanan köprünün dün yerleştirilen 33 tabliye ile birlikte yolu iyice belirginleşmeye başladı. Her tabliye mantajıyla birlikte yol belirginliği artan köprüye toplam 87 tabliyeden oluşuyor. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz Salı günü başlamıştı. Dün de Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına 33’üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Gemiyle getirilen tabliyelerin montajı itme- sürme yöntemi ile gerçekleştiriliyor.

İNŞASI 4,5 YILDIR SÜRÜYOR

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor. Aradan geçen 4,5 yıllık süre sonunda köprünün yolu göründü. Tamamlandığında ‘dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü’ unvanına kavuşacak olan ve Asya ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.
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