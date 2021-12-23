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KOCAELİ

Zam geri çekilince fiyat farkını müşterilerine iade etti: Vicdanlı herkes yapmalı

Kocaeli’de akü bayisi sahibi olan Rıdvan Bayazıt, 'örnek' bir davranışa imza attı. Kendilerine gönderilen yüzde 20 zamlı fiyat listesinin geri çekilmesi sonrası, zamlı fiyattan satış yaptığı tüm müşterilerine aradaki fiyat farkını iade etti. Ana bayinin de zamlı fiyattan aldığı ürünlerin fiyat farkını karşılayacağını belirten Bayazıt, "Bunu tüm vicdan sahibi esnafın yapması gerekir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zam geri çekilince fiyat farkını müşterilerine iade etti: Vicdanlı herkes yapmalı
Temsili

Vatandaşlar, döviz kurlarındaki sert düşüş ve Türk Lirası’nın yüzde 40’a yakın değer kazanması sonrası, döviz hareketliliğinde roket hızıyla zam yapan fırsatçıların, fiyatlarını güncellemesini bekliyor.

Bu yöndeki beklenti sürerken, Kocaeli Derince’de örnek bir davranışa imza atıldı. Akü bayi sahibi Rıdvan Bayazıt, kendilerine bildirilen zamlı fiyatlandırmanın geri çekilmesi sonrası, satış yaptığı müşterilerine zam farkını iade etti.

ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Bir akü firması, 1 Aralıkta yüzde 15, 9 Aralıkta yüzde 10, 16 Aralıkta ise yüzde 20 olmak üzere, üç hafta içinde 3 farklı zamlı listeyi bayilerine gönderdi. Son bildirilen zamlı fiyatların 19 Aralıktan itibaren uygulanacağı bildirildi. Hatta bu tarihler arasında (16-19 Aralık) sipariş dahi alınmadı.

FARKINI İADE ETTİ

Bayazıt, kendilerine gönderilen son listeye göre satış yapmaya başladıktan sonra, zammın geri çekildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine son zamma göre satış yaptığı müşterileriyle tek tek iletişime geçerek fiyat farkını geri verdi.

VİCDAN SAHİBİ HERKES YAPMALI

Bayazıt, şunları söyledi: Zamlı fiyattan sattığım tüm müşterilerimi aradım. Fiyat farkını iade ettim, etmeye devam ediyorum. Ana bayi benim de zamlı fiyattan aldığım ürünlerin fiyat farklarını karşılayacak. Bunu tüm vicdan sahibi esnafın yapması gerekir. Hatta zammın geri çekildiği, satış yapmamdan hemen sonra bildirildi. Kimisine mobil bankacılık üzerinden kimisine de elden zam farkını iade ettim.

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