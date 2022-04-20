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BURSA

Zamanla yarıştılar: Genç adam önden gitti kopan parmakları ise sonradan getirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makinenin kesmesi sonucu işçinin 3 parmağı koptu.

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Haber Merkezi İHA
Zamanla yarıştılar: Genç adam önden kopan parmakları arkadan geldi
IHA
Zamanla yarıştılar: Genç adam önden gitti kopan parmakları ise arkadan geldi
Zamanla yarıştılar: Genç adam önden kopan parmakları arkadan geldi
IHA
Zamanla yarıştılar: Genç adam önden gitti kopan parmakları ise arkadan geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye mahallesi 21. Mobilya Sokakta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Firma işçisi Ömerali K.(35), gönye kesim makinesi ile ahşap kesimi yapmaya başladı. Bir anlık dalgınlık sonucu makinenin testeresi eline temas ederek 3 parmağını kesti.

Yaralı işçi özel araçla, kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından buza koyulmuş şekilde başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirildi. İlk tedavinin ardından yaralı, Bursa’daki özel bir hastaneye özel araçla sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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