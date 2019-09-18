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ANKARA

Zap bölgesine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Zap bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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