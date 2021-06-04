Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zKQkTn1zdP
Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.