Gündem Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi - Son dakika
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha
GÜNDEM
Gri listeye bir çizik daha

Abone Ol Google News
Canını zor kurtardı

Canını zor kurtardı

​Sevmek istediği köpek üstüne atladı: 50 dikiş atıldı
Üç bölgeye uyarı

Üç bölgeye uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'sinin açılışı gerçekleştiriliyor.

​Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.

Efsaneye veda

Efsaneye veda

​Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.