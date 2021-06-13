Zehir tacirleri 'Rexo' ve 'Magnum'dan kaçamadı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan müşterek operasyonda, Van'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpek 'Rexo' ile arama yapıldı. Arama sırasında Rexo'nun tepki verdiği aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 256 kilo 30 gram eroin ele geçirildi.
Yakalanan eroinle ilgili soruşturma devam ediyor
İpekyolu ilçesinde ise yine polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Magnum' ile arama yapıldı. Aramada, 50 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.
Yakalanan eroin ile ilgili N.Ç. ve R.Y. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.