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VAN

Zehir tacirleri 'Rexo' ve 'Magnum'dan kaçamadı

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta, narkotik köpekler 'Rexo' ve 'Magnum' ile yapılan aramada, 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözalıtını alındı.

Haber Merkezi DHA
Zehir tacirleri Rexo ve Magnumdan kaçamadı
Narkotik köpek ve aramada ele geçirilen uyuşturucu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan müşterek operasyonda, Van'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpek 'Rexo' ile arama yapıldı. Arama sırasında Rexo'nun tepki verdiği aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 256 kilo 30 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik köpeklerle arama yapıldı.
AA
Narkotik köpeklerle arama yapıldı.

Yakalanan eroinle ilgili soruşturma devam ediyor


İpekyolu ilçesinde ise yine polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Magnum' ile arama yapıldı. Aramada, 50 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.


Yakalanan eroin ile ilgili N.Ç. ve R.Y. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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