Zehir tacirlerine geçit yok: Narkoçelik-42" operasyonlarında 1 ton 971 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de düzenlenen "Narkoçelik-42" operasyonlarının 49 kişi yakalandı. Jandarma tarafından 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu, 4 milyon 389 bin kök kenevir ve kök skunk ile 267 bin 593 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de "Narkoçelik-42" operasyonlarında 49 zehir tacirinin yakalandı.
Jandarma tarafından 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu, 4 milyon 389 bin kök kenevir ve kök skunk ile 267 bin 593 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zehir tacirlerine 62 bin 132 operasyon düzenlendi
4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihlerinde zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen 62 bin 132 operasyon sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı, 18 bin 718 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda ayrıca 163,7 ton uyuşturucu, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevirin ele geçirildi.