Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zelenskiy ateşkes için tarih verdi: çarşamba günü Londra'da görüşülecek

Zelenskiy ateşkes için tarih verdi: çarşamba günü Londra'da görüşülecek

21:2821/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna savaşında koşulsuz ateşkesin sağlanması için konuların masaya yatıracaklarını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü Londra'da, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin Rusya-Ukrayna savaşı için koşulsuz ateşkesi görüşeceğini ifade etti.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çarşamba günü İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasıyla ilgili konuları masaya yatıracağını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek ve kalıcı barışın tesisini daha da güvence altına almak için koşulsuz ateşkesin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız."
"Kayıtsız ve şartsız ateşkes barışa giden ilk adım olmalı ve bu Paskalya (bayramı), savaşın uzamasına neden olanın Rusya'nın eylemleri olduğunu gösterdi."
değerlendirmesinde bulunan ​​​​​​​Zelenskiy ayrıca Starmer ile görüşmesinde, Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konusunu da ele aldıklarını kaydetti.


#ateşkes
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Zelenskiy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Giyimde domuz derisi kullanmak caiz mi? Diyanet açıkladı! Ünlü ayakkabı markalarında kullanılıyordu