Zelenskiy ateşkes için tarih verdi: çarşamba günü Londra'da görüşülecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna savaşında koşulsuz ateşkesin sağlanması için konuların masaya yatıracaklarını aktardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günü Londra'da, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin Rusya-Ukrayna savaşı için koşulsuz ateşkesi görüşeceğini ifade etti.
Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti.
İngiltere'nin başkenti Londra'da çarşamba günü İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasıyla ilgili konuları masaya yatıracağını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: