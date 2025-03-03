Zelenskiy: Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir seviyede

Londra'da, ülkesine güvenlik garantilerinin verilmesi ve adil bir barışın sağlanması yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Zelenski, “Gerçek barış ve garanti altına alınmış güvenlik için Amerika ile iş birliğinin sağlam bir temelini oluşturmak amacıyla hep birlikte Avrupa'da çalışıyoruz. Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir düzeyde” ifadelerini kullandı.