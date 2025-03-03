Zelenskiy: Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir seviyede

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa'da birlik ve beraberliğin uzun zamandır görülmemiş bir seviyede olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveyi değerlendirdi. Zirvede, Ukrayna halkına ve ülkesine yönelik güçlü destek hissettiğini vurgulayan Zelenski,
“Londra'daki zirve Ukrayna'ya ve Avrupa'nın ortak geleceğine adanmıştır”
dedi.
Londra'da, ülkesine güvenlik garantilerinin verilmesi ve adil bir barışın sağlanması yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Zelenski, “Gerçek barış ve garanti altına alınmış güvenlik için Amerika ile iş birliğinin sağlam bir temelini oluşturmak amacıyla hep birlikte Avrupa'da çalışıyoruz. Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir düzeyde” ifadelerini kullandı.
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