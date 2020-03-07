Zeus kaçakçıların elinden kıl payı kurtuldu Manisa’nın Salihli ilçesinde Helenistik döneme ait Zeus Heykelini satmak isteyen bir kişinin olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla hem tarihi eseri ele geçirdi hem de olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi 07 Mart 2020, 14:14 Son Güncelleme: 07 Mart 2020, 14:30 İHA